Город в Башкирии едва не смыло мощным ливнем, последствия которого сняли на видео

Сегодня в Башкирии прошел весьма мощный ливень, последствия которого впечатлили горожан. Улицы центра города Октябрьской, а именно площадь перед городским парком «Нефтяник» и дорогу на улице имени Мусы Джалиля.
Улицы города всего за несколько минут залило дождем, причем уровень воды был достаточно впечатляющим. В видео пассажирка авто недоумевает как же она покинет авто, если воды на улице «по пояс».
Однако как сообщает телеканал со ссылкой на Управление гражданской защиты — в городе плохо сработала ливневая канализация. Однако в местной администрации отметили что вода покинула улицы города за 30 минут, а движение на дорогах продолжается без затруднений.