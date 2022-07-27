Город в Башкирии едва не смыло мощным ливнем, последствия которого сняли на видео

Город в Башкирии едва не смыло мощным ливнем, последствия которого сняли на видео
Город в Башкирии едва не смыло мощным ливнем, последствия которого сняли на видео
Вчера, 17:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео телеканала UTV
Улицы Октябрьского по словам очевидцев залило по пояс, а люди не знали как выйти из машин, сообщает телеграм-канал телеканала UTV 27 июля.

Сегодня в Башкирии прошел весьма мощный ливень, последствия которого впечатлили горожан. Улицы центра города Октябрьской, а именно площадь перед городским парком «Нефтяник» и дорогу на улице имени Мусы Джалиля.

Видео:телелканал UTV

Улицы города всего за несколько минут залило дождем, причем уровень воды был достаточно впечатляющим. В видео пассажирка авто недоумевает как же она покинет авто, если воды на улице «по пояс».

Однако как сообщает телеканал со ссылкой на Управление гражданской защиты — в городе плохо сработала ливневая канализация. Однако в местной администрации отметили что вода покинула улицы города за 30 минут, а движение на дорогах продолжается без затруднений.

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