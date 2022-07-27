Дети в субъектах РФ и в Донбассе получат школьные наборы от ЕР

Малообеспеченные и многодетные семьи ежегодно получают помощь от партии «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу». В 2022 году она распространилась на жителей Донбасса и освобожденных территорий.

В ходе встречи в Краснодоне активисты «Молодой Гвардии Единой России» и представители женского комитета ЕР передали первоклассникам из ЛНР первую партию комплектов для школы: канцелярских принадлежностей и рюкзаков. По словам замсекретаря генсовета ЕР Дарьи Лантратовой, школьные наборы получат также дети погибших военнослужащих, пишет rostovgazeta.ru. Председатель МГЕР Антон Демидов проинформировал, в свою очередь, о том, что в ДНР направлена трехтонная партия гуманитарного груза от молодогвардейцев и представителей столичного отделения «Единой России». Школьникам передали пеналы, ручки, тетради, фломастеры, книги и рюкзаки. Товары собирали для детей Донбасса в отделениях партии по всему государству, неравнодушных людей очень много, отметил Демидов. «Доставка будет организована каждые две недели нашими волонтерами. Большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», - сообщил руководитель МГЕР. Единороссы традиционно проводят свою акцию в рамках реализации партийного проекта «Новая школа». Его координирует первый зампред думского комитета по просвещению Алена Аршинова. Она заявила о том, что помощь в субъектах России каждый год получают около 160 тысяч школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Сайт ER.RU сообщает, что организована работа свыше четырех тысяч пунктов, где собирают школьные принадлежности, а также форму, обувь и спортивный инвентарь. В 2022 году партия ЕР решила уделить особое внимание семьям, которые вынуждены были переехать из Донбасса, заключила Аршинова. “Единая Россия” и региональные общественные приемные партии по всей России активно помогают готовиться нашим маленьким жителям из различных семей к новому учебному году, участвуют в акции «Собери ребенка в школу». В рамках акции детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей предоставляются канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования, наборы для детского творчества, а также портфели и школьная форма. В этом году такая мера поддержки будет оказана и школьникам с освобожденных территорий Украины, которые сейчас проживают в Башкортостане. К примеру, в этом году на базе региональной и местных общественных приемных «Единой России» по республике была организована акция «Книги Донбассу», в рамках которой прошел сбор учебной, детской и классической русскоязычной литературы для детей ДНР и ЛНР. Кроме того, вместе с книгами в Донбасс мы передали порядка 70 красочных наборов первоклассника", - отметила руководитель общественной приемной партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Эльвира Аиткулова.

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