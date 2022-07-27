«Билайн» опроверг появившуюся в Telegram информацию об утечке данных россиян

Как пишет издание «Народные новости», на англоязычном теневом форуме 26 июля был выложен пост о продаже базы конфиденциальных данных. В заявлении указывалось, что обнародованные личные сведения принадлежали клиентам «Билайн» из Тольятти, Астрахани и Петербурга.
В компании прокомментировали появление в нескольких телеграм-каналах публикаций о сливе конфиденциальных данных граждан, пользующихся домашним интернетом «Билайн». Пресс-служба в своем комментарии назвала такие публикации недостоверными.
Сотрудники службы безопасности мобильного оператора изучили опубликованные хакерами данные и выяснили, что они относятся к 2015 году, а более актуальные сведения о клиентах компании не могли оказаться рассекреченными.