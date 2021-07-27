Жители Башкирии пожаловались Хабирову на плохую работу Пенсионного фонда

Люди вынуждены стоять в очередях и нарушать социальную дистанцию из-за того, что не могут дозвониться на горячую линию.

Жители Уфы пожаловались главе республики Радию Хабирову, на плохую организацию раюоты пенсионного фонда в Стерлитамаке. — Никакой организации процесса приема граждан. Никакой информативности. Горячая линия не работает, выяснили что специалист в отпуске. Дозвониться невозможно. Сдать документы на пособие как оказалось можно с 11 часов. Большое столпотворение народа в период пандемии, или пандемии нет? Если нет, то зачем тогда госорганы заставляют одевать маски, а если есть, то почему не организовывают процесс приёма граждан? Многие вопросы можно было бы решить по телефону, но дозвониться нереально. Что делать? — задаются вопросом местные. Корреспондент Mkset пытался связаться с ответственными лицами представляющими Пенсионный фонд в Стерлитамаке, однако, как и его жители не смог оперативно дозвониться по нескольким официально указанным номерам. Некоторые из них просто не отвечают, а другая часть телефонных линий бьет занято. Также был отправлен запрос пресс-секретарю ОПФР по РБ Эльвире Фазлутдиновой по данной ситуации. Как только мы получим ответ, обязательно опубликуем его на нашем сайте.

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