Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей

Напомним, за последнее время в Башкирии стало известно о нескольких горящих свалках. Так, в Мечетлинском районе Башкирии обнаружили тлеющую свалку размером с Красную площадь. По словам главы района, он обращался к властям республики с просьбой помочь в тушении полигона, однако получил отказ из-за отсутствия на это денег в бюджете республики. В июне корреспонденты Mkset побывали на месте горения гигантской свалки в поселке Новые Черкассы, дым от которой накрывал всю Уфу. Также о тлеющей свалке сообщали и жители Мелеуза.