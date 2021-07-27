Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей

Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей
Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей
Вчера, 15:13ОбществоВалерия ПанаеваФото: vk.com
Официальный представитель района Виктория Шавалеева прокомментировала ситуацию.

Как уточнила Шавалеева, по информации заместителя главы администрации Давлекановского района Виктора Маслова, возгораний на полигоне ТБО в городе Давлеканово не зафиксировано.

- В службы сигналы о пожаре за период с 15 июля 2021 года не поступали. Обратились в специализированные организации, чтобы провести необходимые замеры воздуха. Результаты будут готовы в середине августа 2021 года, - пояснила представитель.

Ранее житель Давлеканово Игорь Чернов забил тревогу из-за тлеющей свалки. Видео с места событий он опубликовал в соцсетях, упрекнув власти в отрицании происходящего.

Напомним, за последнее время в Башкирии стало известно о нескольких горящих свалках. Так, в Мечетлинском районе Башкирии обнаружили тлеющую свалку размером с Красную площадь. По словам главы района, он обращался к властям республики с просьбой помочь в тушении полигона, однако получил отказ из-за отсутствия на это денег в бюджете республики. В июне корреспонденты Mkset побывали на месте горения гигантской свалки в поселке Новые Черкассы, дым от которой накрывал всю Уфу. Также о тлеющей свалке сообщали и жители Мелеуза.

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