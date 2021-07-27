Владимир Лифантьев, эколог: «Пора возвращать долги народу»

Напомним, что экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии пожаловался президенту РФ на плохую экологию в его родном городе и просил наделить Росприроднадзор особыми полномочиями для принятия строгих мер к загрязнителям воздуха. Мы попросили автора скандального обращения ответить на вопросы «МК».
– Владимир, в разговоре с президентом вы сказали, что Омск является одним из самых экологически неблагополучных городов страны.
– На самом деле мой спич состоял из двух вещей. Первая часть касалась экологии. Дело в том, что еще в 2018 году Омск вошел в число 12 городов нацпроекта «Экология и чистый воздух», именно по причине неблагополучной обстановки.
Прошло почти четыре года, но улучшений не видно. Экологи постоянно фиксируют превышение в воздухе формальдегида, фенола, хлороводорода. Везде ощущается запах жженой резины. Неслучайно у нас одна из худших по стране статистика по онко- и легочным заболеваниям.
Во второй части разговора я сделал пробросочку о том, что Росприроднадзор не справляется со своими обязанностями. Добавить бы ему немного полномочий, чтобы смогли восстановить экологический климат в городе, задыхающемся от химических выбросов.
После этого меня вызвали в Следственный комитет, где я представил все необходимые пояснения по этой истории.
– То есть уже появились какие-то результаты?
– Более того, прошли обыски в Росприроднадзоре, на заводе «Омский каучук». Заведено несколько уголовных дел. Это предприятие, как и другие химпроизводства ГК «Титан» (руководитель – Михаил Сутягинский. – Авт.), ответственны за вредные выбросы и плохую экологию.
– Разве бизнесмены не заинтересованы в улучшении климата в родном городе? Ведь здесь живут они сами, их дети, родные!
– В том-то дело, что не всегда. Неслучайно во время прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что офисы добывающих и перерабатывающих предприятий должны находиться рядом с производством. Так же, как и их руководители. Чтобы лучше чувствовали проблемы и слабые места в регионе. А то заводы коптят где-нибудь в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, а хозяева сидят на уютных подмосковных дачах.
То же самое касается и М.Сутягинского, которого в Омске давно не видели. Как ни позвонишь, в руководстве ГК «Титан» всегда отвечают, что «Михаила Александровича нет. Должен скоро приехать».
– Почему только сейчас заговорили об экологии открыто и всерьез?
– Я сам экоблогер и природоохранными вопросами занимаюсь давно. Про вредные выбросы в Омске писал еще в 2017 году, затем в 2019-м. Правда, безрезультатно.
В начале июня с.г. журнал «Зеленая линия» организовал круглый стол для обсуждения проблем экологии. Причем в прямом эфире.
Я задал оппонентам те же самые вопросы: есть ли разрешение на работу установки по производству фенола? Почему до сих пор не рекультивированы пруды с токсичными заводскими отходами?
Они ничего не смогли ответить. Похоже, что сказать было нечего.
– И тогда вы решили адресовать их лично Путину?
– Не сразу. После того круглого стола представители ГК «Титан» вышли с инициативой: «Вот давайте организуем вам встречу на заводе. Проведем экскурсию и все расскажем!» Планировалось, что она состоится в середине июля. Но во время Прямой линии с Путиным я поднял все эти вопросы. Затем я узнал о том, что экскурсия будет, но конкретно меня там не ждут.
14 июля на заводе действительно прошло запланированное мероприятие, с участием целой группы блогеров, приглашенных откуда-то со стороны, но не было ни одного омского эколога.
– Обычно после прямого вмешательства президента ситуация начинает меняться. Иначе тут же следуют отставки, вплоть до глав регионов!
– Но у нас в Омске, судя по всему, не особо переживают. Ведь на подконтрольных заводах «Титана» случались и раньше чрезвычайные происшествия, но все обходилось.
Вот буквально на днях группа людей записывала видеообращение в мой адрес: мол, отстаньте от нашего завода! Хотя мне показалось, что они зачитывают подготовленный заранее текст.
Руководство компании пытается обвинить меня в предвзятости и популизме. Называют политически ангажированным, имея в виду, что я являюсь кандидатом от партии «Справедливая Россия».
Я действительно решил участвовать в предстоящих выборах. Причем первый раз в своей жизни. Чтобы иметь возможность хоть как-то влиять на проблемы экологии родного города. Иначе чрезвычайные ситуации будут продолжаться.
– Что вы имеете в виду?
– В 2014 году на одном из заводов «Титан» случился взрыв на фенольно-ацетоновой установке. Сила была такова, что в ближайших многоэтажках вылетели все окна. Одиннадцать человек пострадали. В воздух поднялся огромный столб огня горящих химпродуктов. Местные жители называли случившееся «Омской Фукусимой». Через несколько лет цех перестроили и запустили заново. А есть ли нужные разрешения?
Тут нужно понимать, что это целый пакет документов, получаемых после сравнительных лабораторных анализов: просветки швов, радиоинфекционного контроля, экологической экспертизы штатных выбросов, опрессовки труб и т.д.
– Скажите, насколько взрыв фенола повлиял на экологию региона?
– Мы находимся в степи. Омск – степной город. Слава богу, тогда была ветреная погода, и химическое облако снесло ветром в другую сторону.
После взрыва фенольную установку закрыли, и некоторое время с выбросами стало полегче. Но когда ее снова запустили, опять стали фиксировать превышение предельно допустимой концентрации фенола в городской зоне.
– Надеюсь, на здоровье граждан не сильно отразилось?
– Минздрав, естественно, никакой статистики не дает. Но в Омске построен один из самых передовых онкоцентров в стране. Это о чем-то говорит! Да и вообще, у нас очень высокая статистика онкологических заболеваний.
– Говорят, что в акциях протеста против вредного производства принимают участие не только экологи, но и политические партии?
– Нам всем есть за что бороться. В 2012 году Михаил Сутягинский хотел построить в Омске кремниевый завод. Все понимали, что это очень токсичное и опасное предприятие. И почти все политические партии не раз выходили на акции. Тогда удалось отстоять свою позицию. СМИ писали о том, что митинги протеста проходили и в других городах.
– Токсичные ямы с химическими отходами – тоже следствие деятельности вредного производства?
– Не только. Есть и другие вредные отрасли, на которые мы просили обратить внимание Путина. В этих прудах и озерах содержатся аммоний-хлор и алюминиево-шламовые смеси. Все это смешано с водой, землей и так далее. По-хорошему требуется их рекультивация с вывозом отходов.
Грубо говоря, заходит экскаватор, копает: недококсовавшийся каучук – в одну сторону, алюминий – в другую, землю пропускает через сито и обратно в яму. Нужно полностью очистить пласты, а отходы пускать в переработку.
– Это задача руководства предприятий или государства?
– Конечно, самих предприятий, точнее, их владельцев. В свое время они получили у государства промышленные гиганты, много лет имели с них баснословные прибыли. Владельцы предприятий должны государству, должны людям. И было бы неплохо убрать за собой следы деятельности вредного химпроизводства.
– Что, на ваш взгляд, позволяет предприятиям действовать подобным образом?
– Нужно понимать, что «Омский каучук» – это режимный объект, на который даже полиция с мигалками не может заехать, без необходимого согласования. В самой ГК «Титан» работает около 6 000 человек. Их юридический департамент в Омске чуть ли не больше, чем весь численный состав областного Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов, вместе взятых.
То есть любой вопрос, любая бумага, направленная против них, долго рассматривается в арбитражном суде, теряя актуальность. В итоге рассмотрение затягивается на полгода, на год и дальше. Это реально бесконечная история в судах.
И самое главное: омского отделения Росприроднадзора, в ведомстве которого находится омский завод, как такового сегодня не существует. Мы город-миллионник, но у нас эти функции осуществляет отделение новосибирского Росприроднадзора. Потому что два предыдущих руководителя Омского Росприроднадзора осуждены за нарушение законодательства и взятки.
Так что предстоит большая и трудная работа, чтобы решить экологические проблемы Омска. Но сейчас, вроде, забрезжила надежда. После того как на эти вопросы обратил внимание президент РФ Владимир Путин, омичи могут вздохнуть с облегчением. Вряд ли все останется по-прежнему.