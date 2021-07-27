Владимир Лифантьев, эколог: «Пора возвращать долги народу»

– В том-то дело, что не всегда. Неслучайно во время прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что офисы добывающих и перерабатывающих предприятий должны находиться рядом с производством. Так же, как и их руководители. Чтобы лучше чувствовали проблемы и слабые места в регионе. А то заводы коптят где-нибудь в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, а хозяева сидят на уютных подмосковных дачах.