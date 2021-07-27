В Уфе бывшая сотрудница причинила больнице №13 ущерб в 3,1 млн рублей

56-летняя уфимка, которая ранее работала начальником материально-технического отдела больницы №13, предстанет перед судом за то, что из-за своей халатности причинила лечебному учреждению ущерб в сумме 3,1 млн рублей. Подробности сообщила в прокуратуре Башкирии.

Как следует из материалов дела, речь идет о событиях двухлетней давности. В августе 2019 года больница заключила с компанией «Башинснаб» договор о проведении капитального ремонта в терапевтическом корпусе и установке генератора для бесперебойного питания ценой свыше 1,9 млн рублей. Далее женщина начал совершать странные поступки, которые попадают под действие Уголовного кодекса РФ. Сначала она утвердила документ о замене оборудования, который ей подсунул подрядчик, но не проверила, что стоимость сметы осталась прежней. Затем женщина, видимо, также «не глядя», подписала акты о приеме работ и аппарата, в итоге подрядчику выплатили 5,5 млн рублей, хотя ремонт был недоделан, а оборудование не заменено. Общая сумма ущерба превысила 3,1 млн рублей. Сотрудница больницы признала свою вину в халатном отношении к работе. Её дело направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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