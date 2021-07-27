Партия пенсионеров поблагодарила медиков за самоотверженный труд во время пандемии

В программе, разработанной Партией пенсионеров, немало внимания уделяется актуальным проблемам здравоохранения нашей страны. Врач-хирург Эрик Праздников, который поддерживает программу партии, отметил, что нужно решать проблемы в медицине, чтобы обеспечить должную заботу о здоровье граждан пожилого возраста и детей.

Представители партии уверены, что качественное бесплатное медицинское обслуживание необходимо не только для людей пенсионного возраста, но и для обеспечения общей безопасности на государственном уровне. И чтобы обстановка в стране стала благополучной, потребуется увеличить финансирование медицины вдвое к 2024 году — до 8% ВВП. Помимо этого, депутаты предлагают восстановить действовавшую в стране ранее бюджетную модель финансирования, а также вернуть централизованную модель управления здравоохранения. Как сообщает rostovgazeta.ru, такие меры позволят увеличить доступность медпомощи и в городах, и на сельских территориях, и сделают функционирование системы здравоохранения максимально прозрачной. Также Партия пенсионеров выступает за то, чтобы вернуть управление полисами обязательного медицинского страхования из частных рук государственным органам. Кроме того, остро стоит проблема дефицита кадров, которая нуждается в срочном решении. Необходимо обеспечить врачей, которые пришли работать в данную отрасль, достойной заработной платой и удобным графиком работы, с отсутствием переработок и повышенной нагрузки. Эрик Праздников высоко оценивает заслуги работников сферы здравоохранения в условиях пандемии, отмечая, что именно профессионализм и самоотверженный труд медиков позволили справиться с пандемией и вызванной ею огромной нагрузкой. Он подчеркнул, что несмотря на то, что многие врачи пали жертвами пандемии, по-прежнему находятся люди, которые выступают против прививок от коронавируса. Врач считает, что негативные мнения про массовую вакцинацию связаны с боязнью каких-либо побочных эффектов. Однако стоит отметить, что Министерство здравоохранения России уже выступило с обновленными рекомендациями по вакцинации для онкологических больных и беременных.

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