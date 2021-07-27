Минеева сообщила об удорожании кредитов из-за ослабления притока частных инвестиций

Уполномоченный по защите прав бизнесменов Москвы Татьяна Минеева считает, что рефинансирование станет дороже. Об этом информирует tass.ru.
По словам Татьяны Минеевой, в Центробанке заявили, что во втором квартале текущего года отечественная экономика достигла допандемического уровня. В регуляторе, принимая решение о подъеме ставки, в числе прочих отталкивались от данной оценки. Но предприниматели беспокоятся по причине возможного роста процентов по займам. Рефинансирование кредитов, которые накопились в эпидемию, обойдется дороже, а доступных денег будет еще меньше. Однако рост ключевой ставки для бизнеса - это понижение спроса и рост издержек. Последние переложат на потребителей. Это внесет свой вклад в рост инфляции.
Борис Титов пояснил, что приток денег частных, пусть и некрупных, инвесторов на фондовый рынок ослабнет. В результате эмитентам акций и облигаций (в том числе государственных) получить средства станет сложнее. Поднимутся и ставки по займам. О дешевой ипотеке придется забыть. Рефинансирование задолженностей для частных лиц и для предприятий будет стоить дороже. Число банкротств возрастет.
Бизнес-омбудсмен при президенте РФ добавил, что подъем ставки в любом случае приведет к падению спроса и росту издержек. Повышение издержек переложат на потребителя. Это тоже негативно отразится на инфляции.
Нынешний год запомнится временем быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. С начала 2021 года, до повышения в июле, ЦБ в три раза увеличивал ключевую ставку — суммарно на 125 базисных пунктов — с 4,25% до 5,5% годовых. По сообщению представителей регулятора, озвученному на заседании в прошлом месяце, причина кроется в повышении проинфляционных рисков и экономической активности в стране. Она восстанавливается быстрее ожиданий.
Центробанк 23 июля нынешнего года повысил ключевую ставку на 1 п.п. – до 6,5%, что стало рекордным повышением с декабря 2014 года. В то время ставку повысили на 6,5% - до 17%, на фоне риска девальвации и инфляции.
Ключевая ставка является минимальным процентом, под который коммерческие банки берут займы у регулятора. Центральный Банк в первый раз с 2014 года заметно поднял ключевую ставку — сразу на 100 базисных пунктов. Подобного не происходило с 2014 года, когда ставку повысили с 10,5% до 17%.