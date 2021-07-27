Минеева сообщила об удорожании кредитов из-за ослабления притока частных инвестиций

По словам Татьяны Минеевой, в Центробанке заявили, что во втором квартале текущего года отечественная экономика достигла допандемического уровня. В регуляторе, принимая решение о подъеме ставки, в числе прочих отталкивались от данной оценки. Но предприниматели беспокоятся по причине возможного роста процентов по займам. Рефинансирование кредитов, которые накопились в эпидемию, обойдется дороже, а доступных денег будет еще меньше. Однако рост ключевой ставки для бизнеса - это понижение спроса и рост издержек. Последние переложат на потребителей. Это внесет свой вклад в рост инфляции.