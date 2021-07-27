Минеева: При 100% вакцинировании сотрудники общепита могут работать без перчаток

Минеева: При 100% вакцинировании сотрудники общепита могут работать без перчаток
Минеева: При 100% вакцинировании сотрудники общепита могут работать без перчаток
Вчера, 15:04ОбществоФото: vk.com
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева поддержала инициативу об отмене требования о ношении перчаток сотрудниками общепита.

ТАСС сообщает, что ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов обратился к столичному мэру Сергею Собянину с просьбой отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками заведения общественного питания. По мнению бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, такое решение позволит снизить административное давление на предпринимателей.

«При 100% уровне вакцинированного персонала вполне логично дать возможность предприятиям общепита работать без перчаток и масок. Хочу напомнить, что проверки сферы сервиса органами КНД — одна из основных тем обращения бизнеса. Поток жалоб бизнеса особенно усиливался при внеплановых проверках использования средств индивидуальной защиты, к которым относятся и перчатки», — сказала Минеева.

В письме мэру Миронов ссылается на рекомендации Роспотребнадзора по организации работы общепита в период пандемии, которые были утверждены в мае прошлого года. Там не сказано, что сотрудники кафе и ресторанов обязаны носить перчатки, а рекомендовано обрабатывать руки кожными антисептическими средствами и салфетками с дезинфицирующим эффектом. Аналогичные требования прописаны в постановлении главного санитарного врача Москвы и распоряжении московского департамента торговли и услуг — оба документа были утверждены в июне прошлого года.

При этом, указывает Миронов, сотрудники управлений, которые составляют протоколы об административных правонарушениях в отношении заведений общепита, работники которых не использовали перчатки, ссылаются на указ Сергея Собянина, в котором прописаны такие требования. Также в обращении уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы обращает внимание, что при длительном ношении перчаток кожа под ними сильно потеет, что может привести к аллергии и дерматитам.

«В связи с явным противоречием между нормативно-правовыми актами предприятия общественного питания, пытающиеся из последних сил не закрыться из-за коронавирусного кризиса, необоснованно привлекаются к ответственности и несут огромные издержки, которые для некоторых становятся критическими», — пояснил в письме Миронов. Также он обратился с просьбой разработать общие профилактические требования и внести в указ изменения, которые позволят работникам общепита не носить перчатки. Кроме этого, Миронов указал, что будет целесообразным ввести соответствующие рекомендации для проверяющих.

Сотрудники издания iz.ru направили пресс-секретарю Сергея Собянина запрос с просьбой дать комментарий об обращении. В Роспотребнадзоре пояснили, что соблюдение противоэпидемиологических рекомендаций контролируют не только сотрудники ведомства, но также и городские структуры, поэтому порекомендовали обратиться в Главное контрольное управление Москвы. Обращение московского омбудсмена Миронова поддержали в Федерации рестораторов и отельеров РФ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы