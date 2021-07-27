Ковид не дремлет, Уфа растёт, трамвай не едет, Моргенштерн поёт. Итоги дня в Башкирии

По-прежнему тревожно звучат новости, связанные с распространением коронавируса в Башкирии. Сегодня количество новых носителей вируса увеличилось на рекордное число – 260 человек. Такого в нашей республике еще не было за все время пандемии.
При этом, как рассказали на оперативке в мэрии столицы, в Уфе, по последним данным, провакцинировано порядка 57% населения. Власти отметили, что это большой показатель, но пока недостаточный для стабилизации ситуации.
Наша коллега Анастасия Десяткина продолжает невеселый рассказ о том, как её семья переживает заражение коронавирусной инфекцией. Мы все очень волнуемся за нее и желаем Насте и её близким скорейшего выздоровления.
Выборная кампания скоро выйдет на финишную прямую, начались предвыборные «сюрпризы». Так, стало известно, что уфимская активистка Алла Яковлева намерена подать в суд на избирательную комиссию, которая не зарегистрировала её, усомнившись в достоверности части собранных подписей, а точнее дат, проставленных рядом с ними.
Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей. Впечатляет. особенно на фоне других новостей.
Уфимцы назвали наиболее волнующие проблемы города. Эту тему мы рассмотрели сначала через призму сигналов, поступающих в систему «Инцидент-менеджмент», а затем рассказали об усилиях активистов, мечтающих превратить Уфу и всю республику в цветущий край.
Во-первых, подземный переход, расположенный в районе Монумента Дружбы, сдадут 1 сентября.
Во-вторых, в администрации Уфы озвучили планы по созданию новых официальных пляжей, необходимость в которых явно ощущается нынешним жарким летом.
В=третьих, известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной.
В то же время эксперт в области транспорта Олег Арефьев представил свое видение судьбы электротранспорта в столице. Перспективы, по его мнению, не самые радужные.
Сегодня мы также узнали, что житель Давлеканово бьет тревогу из-за тлеющей свалки, а чуть позже власти этого городка стали отрицать возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей.
Ну и «вишенка» на сегодняшнем новостном пироге – наш блистательный земляк рэпер Алишер Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку на своем канале в Youtube