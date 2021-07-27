Известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной

Известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной
Известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной
Вчера, 14:13ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Об этом 27 июля на еженедельном оперативном совещании в мэрии сообщил глава Кировского района города Илвир Нурдавлятов.

По данным городских властей, будет проведена реконструкция участка от улицы Бельской (перекресток перед магазином «Метро») до Бородинской (перекресток перед мостом через реку Уфу у Каменной переправы). Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, после положительного заключения будет решаться вопрос о финансировании объекта.

Вместе с этим в настоящее время проектируется улица Рыленко, с которой можно будет выехать из Зеленой рощи напрямую на улицу Пугачева. Как следует из слов Нурдавлятова, на пересечении с Пугачева (перед мостом) появится двухуровневая развязка. Проектирование планируют завершить в августе текущего года.

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