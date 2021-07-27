Государство заплатит миллион жительнице Нижнего Тагила за пытки ее брата в полиции

Государство заплатит миллион жительнице Нижнего Тагила за пытки ее брата в полиции
Государство заплатит миллион жительнице Нижнего Тагила за пытки ее брата в полиции
Вчера, 16:57ОбществоФото: pixabay.com
По решению суда жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко получит от государства миллион рублей компенсации морального вреда за погибшего в отделе полиции из-за пыток ее брата.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию ее адвоката Алексея Бушмакова, они прошли с этим делом уже несколько судебных инстанций.

В результате сумма со 100 тысяч рублей, которые присудил Ленинский суд, выросла до одного миллиона в апелляционном.

Главным аргументом истца стали ее моральные страдания, поскольку погибший был ей очень близок. Она нашла поддержку у прокуратуры.

Но и миллион рублей адвокат считает средней суммой. Не исключено, что дело дойдет до Европейского суда по правам человека, поскольку там могут присудить выплату размером около четырех миллионов рублей.

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