Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей

Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей
Глава Башкирии показал, как выглядит будущий Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей
Вчера, 14:25ОбществоВалерия ПанаеваФото: vk.com
По словам Радия Хабирова, закончить строительство планируется до конца текущего года.

Будущий Центр гимнастики строится в Уфе. По словам Хабирова, здание уже готово на 65%. Он уточнил, что в данный момент в помещениях будущего центра гимнастики ведутся электромонтажные работы и внутренняя отделка. Известно, что общая стоимость объекта составляет 786 млн. рублей. Из этой суммы 450 млн. рублей выделено из федерального бюджета.

- Сейчас в новом Центре гимнастики уже близки к завершению отделочные работы в тренировочных и гимнастических залах, а также в зале хореографии. скоро будут установлены трибуны для зрителей, - проинформировал глава республики.

В будущем Центре гимнастики планируется проводить ежедневные тренировки у спортсменов и соревнования различного уровня.

По официальным данным, в Башкирии спортивной гимнастикой занимаются более 500 человек, художественной –1300.

Напомним, в апреле текущего года а Уфе побывала прославленная гимнастка двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая со заннием дела предложила расширить в строящемся Центре гимнастики прыжковые ямы и рабочую зону.

Справочно

Общая площадь здания Центра гимнастики в Уфе составляет около 8 тысяч квадратных метров. Помимо тренировочного, гимнастического и хореографического залов, в нем разместятс гостиница и административный корпус. Объект возводят в рамках нацпроекта «Демография».

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы