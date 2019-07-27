В Уфе скончался заслуженный тренер России Некрасов Виктор Борисович

Виктор Некрасов награжден 14 медалями СССР и России, двумя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан 1957 и 1987 годов. В 1956 году награжден почетным знаком «Отличник ДОСААФ СССР», в 1966 году присвоено почетное звание «Отличник физической культуры СССР». В 1982 году награжден почетным знаком «За активную работу в ДСО Профсоюзов», в 1985 году присвоено звание «Лучший работник ФК РБ», в 1993 году присвоено звание «Заслуженный тренер России», а в 2000 году награжден знаком «За заслуги в развитии ФК и спорта в России». В 2005 году награжден медалью 70 лет физкультурно-спортивного общества «Спартак», в 2006 году награжден юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», за заслуги в развитии Олимпийского движения в России 2004 года. «Заслуженный работник физической культуры РБ». В 2018 году награжден почетным знаком «За вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан».