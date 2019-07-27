В Уфе скончался заслуженный тренер России Некрасов Виктор Борисович
Печальную новость сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта Башкирии.
За период работы в гимнастике Виктор Некрасов подготовил 75 мастеров спорта СССР и России, 140 кандидатов в мастера спорта, 232 перворазрядников, победителей и призеров СССР, РСФСР, ВЦСПС – 72 человека.
Виктор Борисович – создатель и до 2009 года бессменный директор СДЮШОР №16,председатель Федерации спортивной гимнастики, вице-член президиума Федерации спортивной гимнастики России, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РБ, отличник физической культуры СССР, судья всесоюзной и международной категорий.
Виктор Борисович родился Уфе в 1925 году, был участником ВОВ. Заниматься спортивной гимнастикой начал в 1937 году в Уфимском Доме пионеров.
Виктор Некрасов награжден 14 медалями СССР и России, двумя почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан 1957 и 1987 годов. В 1956 году награжден почетным знаком «Отличник ДОСААФ СССР», в 1966 году присвоено почетное звание «Отличник физической культуры СССР». В 1982 году награжден почетным знаком «За активную работу в ДСО Профсоюзов», в 1985 году присвоено звание «Лучший работник ФК РБ», в 1993 году присвоено звание «Заслуженный тренер России», а в 2000 году награжден знаком «За заслуги в развитии ФК и спорта в России». В 2005 году награжден медалью 70 лет физкультурно-спортивного общества «Спартак», в 2006 году награжден юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России», за заслуги в развитии Олимпийского движения в России 2004 года. «Заслуженный работник физической культуры РБ». В 2018 году награжден почетным знаком «За вклад в развитие спорта в Республике Башкортостан».