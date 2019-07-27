Неделя в Башкирии: флешмоб кассиров, аресты застройщиков, проверка детских лагерей

Одного — поймали, второго — уже выпустили.

Застройщика «Миловского парка» признали виновным в хищении 2-х миллиардов. Обманутые им дольщики до сих пор выступают с одиночными пикетами и другими акциями. Руководителю ООО «КилСтройИнвест» предъявлено окончательное обвинение в хищении денежных средств дольщиков в размере более двух миллиардов рублей. С официальным заявлением выступили в следственном комитете Башкирии.

Тем временем, главного фигуранта дела о грандиозном обмане дольщиков в Уфе освободили по болезни. Наиль Зарипов, обвиненный в мошенничестве в особо крупном размере под видом строительства микрорайона «Солнечный» освобожден от наказания в связи с ухудшением состояния здоровья и находится под домашним арестом.

При этом в СИЗО уже больше года находится тяжелобольной 36-летний подследственный Владимир Коробков. Он обвиняется в совершении экономического преступления. Он тяжело болен, в связи с этим его защита добивается пересмотра меры пресечения. Для этого, по закону, необходимо провести медицинское освидетельствование, но в СИЗО-1 ему отказывают.

В Кировском районном суде Уфы начались предварительные слушания по резонансному делу об изнасиловании дознавательницы, которое произошло в конце октября 2018 года и с тех пор «прославило» Башкирию как «регион полицейского беспредела».

Малахов, готовься! Новая история в башкирском отделении банка, сумма, вынесенная из кассы сотрудницей значительно ниже, но жертв больше. Всех в расход: персонал офиса банка в Уфе, откуда украли 6,5 млн, будет уволен.

Непросто сейчас и в роддоме: в Уфе беременных заставляли давать расписку о согласии лежать в коридоре медучреждения. Интересно, как это прокомментирует Минздрав республики и ФОМС Башкирии? Готовы получить ответ в мобильном приложении, ведь мобильное приложение «К-Врачу» запустили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его можно скачать без регистрации, достаточно лишь логина и пароля учетной записи госуслуг.

Общественники рассказали о ситуации в «Алых парусах» под Уфой, а Курултай проверил лагеря другие пригородные лагеря. Скоро закончатся летние каникулы, и родители начнут собирать детей в школу 1 сентября. В прошлом году полная экипировка для первоклассника оценивалась в 21,3 тыс. руб.

Уполномоченный по права ребенка Республики Башкортостан Милана Скоробогатова — о проблемном жилье для сирот, конфликтах в семье и школе, детях беглой миллионерши и других злободневных вопросах.