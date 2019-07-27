Подведомственная организация Минмолодежи Башкирии подозревается в конфликте интересов

В распоряжении редакции оказались интересные документы, свидетельствующие о выведении бюджетных денег посредством «подручной» организации Министерства молодежной политики и спорта РБ.

14 июня в Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы состоялся Республиканский турнир по парламентским дебатам и управленческим поединкам на русском языке среди молодёжи «Убеждай и побеждай. Ораторское мастерство в действии», в рамках которого молодые ораторы республики приняли участие в региональном этапе Всероссийской лиги дебатов. Человек, близкий к организаторам, пояснил, что это мероприятие проведено для галочки, возможно, для освоения бюджетных денег. Сумма, выделенная на дебаты, небольшая, тем не менее, активное участие исполнителя мероприятия — Лиги молодежной политики в разных мероприятиях министерства дает предположить, что таких случаев было множество раз.

Закупки за день до мероприятия

В республике последние несколько лет стало популярно проведение парламентских дебатов среди молодежи. Одно из таких мероприятий в июне этого года прошло в Башкирском педуниверситете 14 июня.

Осведомленный источник Медиакорсети рассказал, почему это мероприятие из числа многих мелких мероприятий, которые проводятся не для развития молодежного сообщества республики, а для галочки и, вероятно, для выведения бюджетных денег.

Первая информация о проведении регионального этапа Всероссийской лиги дебатов появилась 8 июня в группе Лига молодежной политики. При этом, определение исполнителя мероприятия, заказчиком которого является ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив (ГАУ РЦВДПМИ) при Министерстве молодежной политики и спорта, проводилось лишь 11 июня. Об этом свидетельствует информация в портале Единая информационная система сфере закупок. Извещение о закупках было размещено под номером 31907977051 под датой и временем 11.06.2019 09:39.

Фото: http://zakupki.gov.ru

Это значит, что ЛМП начали работать на опережение или все-таки, прекрасно знали, кто будет исполнителем заказа Министерства молодежи?

Заметим, что центр тут же перешел к этапу работы комиссии, который также датируется временем 11.06.2019 09:39, согласно журналу событий.

Уже 13 июня проходит заседание закупочной комиссии и победителем становится единственный участник — Лига молодежной политики.

Фото: http://zakupki.gov.ru

Заказали услугу у самих себя

Далее наш собеседник объясняет, каким образом Министерство молодежной политики заказало услугу у самого себя. Для этого необходимо обратить внимание на список людей, вошедших в закупочную комиссию. Президента Лиги молодежной политики Вито Сабирова, который параллельно является заместителем директора ГАУ РЦВДПМИ там нет. Там есть Лилия Шамаева, указанная на сайте Лиги в качестве начальника пресс-службы, которая также работает в ГАУ РЦВДПМИ.

Фото: lmprb

Отметим, услуга оценивалась в 200 тысяч рублей. Небольшая сумма. Однако наш собеседник отмечает, что для Лиги молодежной политики это не первый заказ от Министерства молодежи.

Согласно смете, 200 тысяч рублей от ГАУ РЦВДПМИ распределены для необходимых пунктов: приобретение воды, канцелярии (перечисляются виды), призовых кубков и призов, изготовление ролл-аппа и другое по мелочам.

Фото: Mkset.ru

Однако источник уверяет, что в действительности не было сделано даже половины того, что перечислялось. Те же кубки, заявленные в смете в количестве 6 штук, были куплены только в трех экземплярах. Как и не было кофе-брейка, аренды комплекта аппаратуры, который БГПУ предоставила бесплатно. Воды, вместо заявленных 200 штук, было всего лишь 20 и т. д.

Фото: lmprb

Кроме того, источник уверяет, что небольшие суммы от 100 тысяч рублей Лиге были выделены во время проведения молодежного форума «Смарт-тау».

Прямой доступ к бюджету

Первые дебаты на башкирским языке провели активисты Ассоциации молодежных землячеств совместно с «Молодой гвардией» в 2017 году. При этом, как рассказывает один из главных организаторов Назгуль Галеева, до регионального мероприятия проводились зональные этапы. На все это, с помощью спонсоров, ребята потратили около 70 тысяч рублей.

— Ничего поновее они не могли придумать? Поменяли слово «чемпионат» на «турнир» и объявили, что первыми внедрили эту идею в республике. Благодаря нам, молодежные дебаты на башкирском языке внесли в государственную программу по сохранению и развитию родных языков республики до 2024 года, — рассказывает она.

Теперь она беспокоится, что на этом история не закончится. Оказавшись в программе по сохранению и развитию родных языков, проведение дебатов на башкирском языке будут официально реализоваться средствами из бюджета республики. Посредником станет министерство молодежной политики и спорта.

Кроме того, тот же источник издания сообщает, что председатель Лиги молодежной политики Вито Сабиров возглавит создаваемое Молодежное правительство Башкирии.

- Лига оказала информационную поддержку в освещении приема заявок на участие в мероприятии, так как изначально нас пригласили стать соорганизатором события. В общественном поле Лигу знают как площадку, обладающую серьезным бэкграундом в сфере дискуссионных проектов. Все остальные организационные вопросы решались в процессе подготовки, - так прокомментировал нам ситуацию Вито Сабироа, представляющий не только Лигу молодежной политики, но и ГАУ РЦВДПМИ при Министерстве молодежной политике и спорта РБ.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта РБ:

- То, что Министерство молодежной политики и спорта спонсирует подручную организацию, не может соответствовать действительности. Почему не на Минмолодежи Башкирии здесь ударение должно было быть сделано? У нас 12 подведомственных организаций. Они финансируются через республиканский бюджет. Безусловно, это финансирование проходит через министерство. Но каждая организация действует в соответствии с действующим законодательством, в том числе, Федеральными законами №44 и 223 о закупках. В соответствии этим законодательством и положением о закупках, каждая организация, отдельное юридическое лицо проводит свою деятельность. Данная закупка была проведена в соответствии с действующим законодательством. Нарушений, по предварительному изучению, я не увидел.

Так как мы ведем финансовый контроль за нашими подведомственными учреждениями, я в понедельник выпущу приказ, создам комиссию, которая официально проверит эту закупку, и сделает официальное заключение.

Информация о проведении мероприятия вышло на нескольких источниках, в первую очередь на сайте нашего проектного офиса. В группе Лиги молодежной политики появилась лишь продублированная информация об этом.

Я сейчас не могу сказать, по какой причине закупка состоялась накануне самого мероприятия, так как у нас проходят сотни мероприятий. Однако нарушения нарушения регламента нет. Если бы этот закон был нарушен, то ФАС, который ведет надзор в этом направлении, наказал бы это подведомственное учреждение.

Основное беспокойство в словах информатора то, что Вито Сабиров станет руководителем Молодежного правительства Башкирии. А он даже заявку не подавал, чтобы участвовать на этих конкурсных процедурах. Я считаю, что это заказная информация, направленная против этого молодого человека. Чтобы вы понимали, ни у кого нет патента на проведение дебатов. В 2012 году начинали одни, подхватили другие, продолжили третьи. Мы, как министерство, будем поддерживать всех, кто проводит эти дебаты, несмотря на каком они языке будут проводиться.

Я готов встретиться с теми, кто считает, что мы поступаем несправедливо в отношении них.