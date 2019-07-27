Актер из Башкирии будет «командовать» парадом Военно-Морского Флота
Гигантский Андреевский флаг — в длину 65 метров, в ширину 43 метра — развернули сегодня в северной столице.
Флаг развернули в качестве поздравления военно-морских моряков России. В предпраздничном мероприятии приняли участие более 1000 военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций. Рекорд отмечен представителем Книги рекордов Гиннесса. Военно-морской парад, который 28 июля начнется в Кронштадте будет одним из самых зрелищных, как для тех, кто прибудет в Санкт-Петербург, так и для тех, кто будет смотреть уникальную телетрансляцию масштабного мероприятия, ради которой десятки телекамер в воде и воздухе и на земле монтируются уже несколько недель, протягиваются по Кронштадту более 40 километров кабелей и синтетических тросов. Первый канал обещает «эффект присутствия».
Завтра в 10 утра главный «Голос парада» произнесет:
«Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Сегодня в День Военно-Морского Флота Россия чествует военных моряков».
Третий год подряд самые важные слова на параде произносит актер театра «Балтийский дом» и диктор Борис Хасанов, окончивший 20 лет назад Уфимскую государственную академию искусств. Зрителям он известен по роли Льва Каменева в фильме «Троцкий» и другим работам.