Актер из Башкирии будет «командовать» парадом Военно-Морского Флота

Флаг развернули в качестве поздравления военно-морских моряков России. В предпраздничном мероприятии приняли участие более 1000 военнослужащих, волонтеров и представителей общественных организаций. Рекорд отмечен представителем Книги рекордов Гиннесса. Военно-морской парад, который 28 июля начнется в Кронштадте будет одним из самых зрелищных, как для тех, кто прибудет в Санкт-Петербург, так и для тех, кто будет смотреть уникальную телетрансляцию масштабного мероприятия, ради которой десятки телекамер в воде и воздухе и на земле монтируются уже несколько недель, протягиваются по Кронштадту более 40 километров кабелей и синтетических тросов. Первый канал обещает «эффект присутствия».