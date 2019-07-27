«Дикие» немцы в доме на колесах добрались до Уфы

— Через 246 км и восемь литров охлаждающей жидкости мы добрались до Уфы. Я больше люблю не очень известные города, такие как Уфа, чем столицы. Жаль, что я в основном вижу здесь автосервисы, ведь Уфа может предложить гораздо больше, — написала мама двоих детей.