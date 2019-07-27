«Дикие» немцы в доме на колесах добрались до Уфы
27 июля, 13:05ОбществоФото: https://www.instagram.com/plutooverland/
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Семья из Германии тепло отозвалась о столице Башкирии.
Семья из Германии добралась до Уфы.
— Через 246 км и восемь литров охлаждающей жидкости мы добрались до Уфы. Я больше люблю не очень известные города, такие как Уфа, чем столицы. Жаль, что я в основном вижу здесь автосервисы, ведь Уфа может предложить гораздо больше, — написала мама двоих детей.
Столица Башкирии ребятам понравилась. Отчет о путешествии по России семья выкладывает в своем Инстаграме.
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