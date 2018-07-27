В России расширили список орфанных заболеваний

В России расширили список орфанных заболеваний

27 июля 2018, 10:40
Общество
Рустэм Башкирцев
Теперь получить лекарства людям с редкими болезнями станет проще.

С 1 января 2019 года вступит в силу законопроект, который расширяет программу 7 ВЗН – «Семь высокозатратных нозологий».

В программу добавятся диагнозы: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. Ранее в программе были такие диагнозы как гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз и другие.

Пациентов с орфанными заболеваниями обеспечивать лекарствами теперь будут не региональные, а федеральные власти. Таким образом удастся избежать проблем с предоставлением медицинских препаратов, которые возникали из-за сложности финансирования.

Закон был разработан из-за недостатка лекарств и специализированных продуктов питания в регионах.

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