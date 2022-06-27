В Уфе две женщины жестоко избили полуобнажённую девушку

Сегодня утром две женщины с кулаками набросились и разорвали одежду на девушке в одном из дворов на проспекте Октября

Сегодня во дворе дома № 55 на проспекте Октября две женщины жестоко издевались над полуобнажённой девушкой. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал BashDTP. Инцидент произошёл сегодня утром. Как сообщают очевидцы, ярость тех женщин действительно не знала границ — девушку не только избили руками и ногами, но также разорвали на ней одежду, а два чемодана её вещей выбросили в мусор. Сообщается также, что процесс нанесения девушке увечий женщины фиксировали на камеру телефонов. Видео: Bashdtp/ Telegram Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой На шокирующих кадрах, заснятых очевидцами видно, как одна из женщин в качестве орудия пыток использует тонкий прут, нанося им удары по оголенным участкам тела девушки, а другая в это время несколько раз ударила девушку ногами по голове. Девушка кричала и звала на помощь, однако разъярённые женщины набросились с кулаками и на мужчин, которые поспешили придти на помощь жертве насилия. Вскоре агрессоры скрылись в своем жилище, а избитую девушку забрали сотрудники полиции.

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