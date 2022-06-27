В Москве объявили победителей нацпремии «Золотой Меркурий»

В Москве объявили победителей нацпремии «Золотой Меркурий»
В Москве объявили победителей нацпремии «Золотой Меркурий»
Вчера, 22:22ОбществоФото: goldmercury.ru
В Москве прошло награждение лауреатов национальной премии в области предпринимательства. Конкурс проводился Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации. В этом году за звания лучших предприятий малого и среднего бизнеса сразились более 260 компаний из 84 регионов РФ.

Наибольшую активность, по мнению жюри конкурса, проявили торгово-промышленные палаты Московской области, Ставропольского края и Санкт-Петербурга. В специальной номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» победил Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал о том, что в рамках конкурса особенно удивительно проявили себя семейные компании. Они начали активно участвовать в жизни системы торгово-промышленных и региональных палат, приняли участие во всевозможных конкурсах. Также Катырин отметил активность со стороны экспортеров. Устроителей конкурса порадовала также активность инновационных предприятий. Теперь Торгово-промышленная палата РФ надеется увидеть приток промышленных предприятий в сфере малого бизнеса, ведь на данный момент их там не так много — всего 6%.

В конкурсе участвуют небольшие компании с численностью персонала до ста человек и предприятия-экспортеры. Среди критериев отбора учитывают финансовые показатели бизнеса и рекомендации региональных торгово-промышленных палат.

Целью конкурса заявлено развитие предпринимательства в России. Отдельное внимание жюри в этом году уделило представителям инновационного бизнеса в разных отраслях промышленности.

Организаторы премии отмечают: победа в конкурсе дает компаниям возможность осваивать новые региональные и федеральные рынки.

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