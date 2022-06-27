Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня на территории республики действует запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.
Ограничение на продажу спиртного связано с празднованием сегодня Дня молодёжи. Отмечается, что действие запрета распространяется на на все муниципалитеты, но при этом касается только розничной торговли — приобрести алкоголь в заведениях общепита — кафе, барах и ресторанах можно будет без каких-либо ограничений.
Напомним, что аналогичные ограничения действуют на территории республики также в дни проведения Последнего звонка для школьников, Дня знаний, а также во время проведения Сабантуев. Примечательно, что ранее главы двух районов проигнорировали данный запрет — алкоголь продолжали реализовывать во время народных гуляний. С критикой действий чиновников ранее выступил глава региона Радий Хабиров.