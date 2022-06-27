Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Ограничение на продажу спиртного связано с празднованием сегодня Дня молодёжи. Отмечается, что действие запрета распространяется на на все муниципалитеты, но при этом касается только розничной торговли — приобрести алкоголь в заведениях общепита — кафе, барах и ресторанах можно будет без каких-либо ограничений.