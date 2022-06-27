Развитие Сочи после Олимпиады включили в список достижений России

Развитие Сочи после Олимпиады включили в список достижений России
Развитие Сочи после Олимпиады включили в список достижений России
Сегодня, 16:51ОбществоФото: piqsels.com
Холдинг 1MI и Институт развития интернета представляют национальный проект «20 главных событий России за 20 лет», в рамках которого определяются наиболее важные для развития нашей страны вехи.

Аналитики отмечают, что сочинские Олимпийские игры стали одним из наиболее ярких и масштабных событий двух последних десятилетий. Помимо зрелищности и международного престижа, Игры дали толчок развитию спорта в России, пишет rostovgazeta.ru.

Кроме подъема интереса к различным видам спорта, Олимпиада оставила после себя множество объектов спортивной инфраструктуры. Это, например, лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», санная трасса и батутный комплекс «Русские горки». Сейчас на них проходят подготовку российские спортсмены.

Арена «Айсберг» принимает соревнования конькобежцев, фигуристов и керлингистов. На большой ледовой арене играют хоккеисты «Сочи», «Адлер-Арену» отдали теннисистам и гимнастам. Рядом с Олимпийским парком создан образовательный центр «Сириус», получивший впоследствии статус федеральной территории.

К слову, ЧМ по футболу 2018 года также внес вклад в развитие российского спорта. Так, стадион «Фишт» был передан в качестве домашней арены клубу «Сочи».

Оставшаяся от мировых первенств спортивная инфраструктура помогает российским атлетам, в том числе юным, и собирает спортсменов и гостей на международные мероприятия. Каждый год на олимпийских объектах проводится около 500 различных мероприятий, причем не только спортивных, но и образовательных, научных и других.

После проведения Олимпиады Сочи благодаря новой инфраструктуре уходит от сезонности. Если раньше зимой жизнь в городе замирала, то теперь туристам есть где покататься на лыжах, посмотреть спортивные мероприятия. В межсезонье Сочи собирает зрителей на знаковые мероприятия, такие как «Формула-1», «Новая волна», «Кинотавр» и многие другие.

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