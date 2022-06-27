Подорожание «коммуналки» и проезда: как изменится жизнь в Башкирии с 1 июля 2022 года

С 1 июля изменится стоимость оплаты за отопление, электроэнергию, вывоз мусора, а также холодное и горячее водоснабжение. Точные суммы можно узнать по ссылке.
С 1 июля изменится стоимость проезда в электротранспорте. Стоимость поездки при оплате наличными и банковской картой составит 25 рублей. Проезд по карте «Алга» обойдется в 22 рубля, а для школьников — в 13 рублей.
С 1 июля размера МРОТ будет увеличен — в среднем по стране до 15 278 рублей.
С 1 июля инвалиды в Башкирии смогут пройти экспертизу (МСЭ) лично или заочно. Если выбрать заочную форму, то решение будет вынесено на основании медицинских документов — приходить лично или приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ из поликлиники. Личное присутствие станет обязательным в случае допобследования. При личном прохождении МСЭ можно выбрать дату и время прохождения процедуры.
С 1 июля должникам обязаны оставлять на существование прожиточный минимум — в Башкирии это 12 110 рублей, для трудоспособного населения — 13 200 рублей, пенсионеров — 11 474 рубля. Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в банк. Защитить от списания ПМ можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу.
«Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
С 1 июля россиянам вернут изъятые накопления в случае, если суд признает, что они были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой.
С 1 июля при обращении за медпомощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо паспорт. Граждане избавят от лишней бюрократии по самостоятельному выбору страховщика. Без заявления страховую компанию пациенту определит территориальный фонд ОМС.
С 1 июля инвалиды и их законные представители, у которых есть автомобиль и им разрешено водить, смогут подать заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО через «Госуслуги».
На выплаты онлайн смогут подать и члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносах на капремонт, услугах ЖКХ и о пособиях на детей.
С 1 июля экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только россияне. Исключение — инструкторы-проводники. Также для перечисленных категорий вводится обязательная аттестация. За нарушение требований к гидам будет грозить штраф.
С 1 июля срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.
Граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района.
Иностранцы-победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.
Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.
Эти меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.