Подорожание «коммуналки» и проезда: как изменится жизнь в Башкирии с 1 июля 2022 года

Оформление инвалидности в Башкирии

С 1 июля инвалиды в Башкирии смогут пройти экспертизу (МСЭ) лично или заочно. Если выбрать заочную форму, то решение будет вынесено на основании медицинских документов — приходить лично или приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ из поликлиники. Личное присутствие станет обязательным в случае допобследования. При личном прохождении МСЭ можно выбрать дату и время прохождения процедуры.