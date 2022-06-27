Что нам стоит дом построить: как Россия будет обеспечивать себя стройматериалами

Что нам стоит дом построить: как Россия будет обеспечивать себя стройматериалами
Что нам стоит дом построить: как Россия будет обеспечивать себя стройматериалами
Сегодня, 15:55ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
В унисон с другими отраслями российской промышленности строительство в России открывает новую главу своей деятельности, в которой ему придется обходиться без своих обычных иностранных партнеров.

Процесс импортозамещения был в масштабном формате запущен в 2014 году, поэтому сейчас индустрии должно быть легче осознать свое положение и развиваться. Об этом сообщает «Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура».

Эксперты подчеркивают, что процессы импортозамещения, активно начавшиеся в 2014 году, сильно изменили облик российской промышленности. Тем не менее почти вся современная индустрия стройматериалов создана в последние 20 лет на западных комплектующих и оборудовании, поскольку это не только энергоэффективнее и экологичнее, но и позволяет снижать стоимость продукции.

Нынешняя ситуация такова, что если оборудование не удастся заменить отечественными аналогами, уже к 2027 году на рынке начнется дефицит. В первую очередь, это касается кирпича, плитки, сантехнической керамики, саморезов, герметиков, строительной химии. Кроме того, существенную часть рынка составляли заводы под европейскими и американскими брендами. О массовом уходе западного бизнеса из России говорить пока рано, но тем не менее.

Тем временем власти уверены, что проблем у стройкомплекса не возникнет, поскольку мы готовы заместить необходимое не только своей продукцией, но и переориентацией хозяйственных связей. Кроме того, массовое строительство, по словам экспертов, имеет очень небольшую импортную составляющую, также решено продумать импорт из ряда дружественных стран, которые не ввели санкции против России. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уверен, что крупнейшие стройки страны из-за санкций не пострадают, также не должны они сказаться и на темпах строительства жилья.

В Минстрое РФ подчеркивают, что проблему дефицита нужно решать сообща — чиновникам, строителям, отраслевым объединениям, саморегулируемым организациям. Напомним, что весной правительство упростило порядок подтверждения пригодности материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. По словам члена Общественного совета при Минстрое России Рифата Рузилевича Гарипова, это существенно сокращает срок подтверждения пригодности не только вновь разработанных на территории России и передаваемых в массовое производство стройматериалов, но и тех материалов, производство которых только осваивается по зарубежным технологиям. К слову, подобную практику правительство отработало еще во время пандемии — благодаря таким кейсам, Россия спасает и другие свои отрасли, не только строительную.

строительство
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