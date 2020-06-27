«Вопреки коронавирусу»: Фоторепортаж с уфимского парада медработников

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Власти республики решили своеобразно поблагодарить медицинских работников за их упорный и героический труд в тяжелое время — в период пандемии коронавируса. Впервые в истории в столице региона состоялся парад врачей и других работников медицины. По данным организаторов, 500 врачей прошествовали колонной по улице Заки Валиди к амфитеатру рядом с Конгресс-холлом. Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж фотокорреспондента Медиакорсети Артура Салимова.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Медики и волонтеры собрались около 15:00 часов возле Башдрама им. Гафури. Здесь их развлекали небольшой концертной программой, — рассказывает Артур.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Далее организованная колонна в белых халатах проследовала в сторону парка «Ватан».

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Над ними кружился вертолет — подарок от правительства, за следовали машины «скорой помощи».

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Колонна возглавлялась длинным плакатом со словами «Спасибо медицинским работникам!».

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

За ним шли чиновники от медицины, как глава Минздрава Башкирии Максим Забелин и другие лица башкирской власти — спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев и другие.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

В амфитеатре их ждал глава республики Радий Хабиров. Он много шутил, благодарил своих зрителей за их героизм: наградил медалями, орденами и почетными грамотами отличившихся врачей. Здесь же впервые вручался Орден Григория Аксакова — им были удостоены 7 врачей.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Среди награжденных оказалась экс-главврач Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова. Напомним, медучреждение под ее руководством прославилось на всю страну внезапной вспышкой коронавируса и практически стало рассадником COVID-19. После отставки Эльзе Сыртлановой подарили траурный букет, а ситуацию в РКБ СМИ сравнили с трагедией в «Зимней вишне».

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

К несчастью для участников мероприятия, погода была не летней — прохладный ветер и моросящий дождь, все же, как отмечают организаторы, не испортил праздник.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Жители Башкирии к такому мероприятию в период пандемии коронавируса отнеслись неоднозначно. Врачи все еще для многих остаются переносчиками вируса, подобный парад, по их мнению, мог усугубить ситуацию. При этом, в целях безопасности в республике были отменен парад в честь 75-летия Победы.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Отметим, что опасения жителей не беспочвенны, по данным Роспотребнадзора, всего 858 медработников республики инфицированы COVID-19, в том числе, за последние сутки их число выросло на пять человек. То есть, 17% всех инфицированных коронавирусом жителей Башкирии — врачи.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru