В Башкирии продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии

В Башкирии второй день подряд не радует статистика заболеваемости внебольничной пневмонией. Складывается нехорошая тенденция роста числа больных этим недугом за сутки: если вчера статистика рассказывала о 111 заболевших, то за последние сутки прибавилось еще 132 человек. Для сравнения, 25 июня было зарегистрировано 42 больных.

Согласно данным Минздрава РБ, за сутки 52 человека с пневмонией выздоровели и выписаны.

Кроме того, ведомство сообщает о количестве тяжелобольных пациентов коронавирусом. Их на сегодняшний день 29 человек, на ИВЛ – 11 человек. Лечение в амбулаторных условиях проходят 1685 человек, за сутки с выздоровлением выписаны 60 пациентов.

Напомним, за последние сутки инфицированных коронавирусом выросло на 49 человек.