В Башкирии кошка спасла ежат от голодной смерти и растила вместе с котятами
Сегодня, 17:20ОбществоМинзаля АскароваФото: Сообщество Моя Уфа
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Мама-ежиха скончалась после того, как привела своих детенышей к кошке.
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Фото: Сообщество Моя Уфа
Трогательная история произошла недалеко от города Кумертау в Башкирии. В одной из деревень хозяева частного дома обнаружили, что их кошка выкармливает вместе со своими котятами четверых маленьких ежат. Как выяснилось позже, мама лесных гостей сама привела их к человеческому жилищу, а после чего скончалась по неизвестной причине. Об этом рассказали в сообществе «Моя Уфа».
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Фото: Сообщество Моя Уфа
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Фото: Сообщество Моя Уфа
Белая кошка растила лесных гостей наравне со своими котятами. Их у нее четыре – три белых и одна рыжая. Ежата и котята сдружились и делили кошачье молоко поровну.
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Фото: Сообщество Моя Уфа
После того как выросли, ежата разбрелись. Однако периодически навещают свою белую пушистую маму в знак благодарности, признаются хозяева.
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