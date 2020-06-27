В Башкирии кошка спасла ежат от голодной смерти и растила вместе с котятами

Трогательная история произошла недалеко от города Кумертау в Башкирии. В одной из деревень хозяева частного дома обнаружили, что их кошка выкармливает вместе со своими котятами четверых маленьких ежат. Как выяснилось позже, мама лесных гостей сама привела их к человеческому жилищу, а после чего скончалась по неизвестной причине. Об этом рассказали в сообществе «Моя Уфа».