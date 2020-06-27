«Уфимские стиляги»: экс-мэр Уфы Ирек Ялалов показал очередное фото в молодости
Член Совета Федерации России опубликовал черно-белое фото друзей молодости на своей странице в Инстаграм.
В честь Дня молодежи, отмечаемого сегодня по всей стране, бывший мэр Уфы, ныне член Совета Федерации России Ирек Ялалов опубликовал свою фотографию с молодости. На черно-белом снимке 59-летний народный избранник запечатлен в кругу своих друзей. Молодой Ялалов жмурится под солнцем, одной рукой держит гитару, другой показывает два пальца над головой сидящего впереди товарища.
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Когда-то и мы были молодыми!) Фото на Уфимском железнодорожном вокзале. С Днём молодёжи! 😊 #деньмолодежи #молодежь #Уфа #өфө #городУфа #ufacity #РеспубликаБашкортостан #Башкирия #сенатор #работасенатора #ИрекЯлалов #IrekYalalov #парламент #федеральноесобрание #советфедерации #комитетсфпоэкономическойполитике #уфасити #башкир #туризм #туризмвроссии #поход #походы #походнаурал
Публикация от Ирек Ялалов (@yalalov_irek)
«Когда-то и мы были молодыми!) Фото на Уфимском железнодорожном вокзале. С Днём молодёжи!» подписал экс-мэр столицы Башкирии свое фото (пунктуация и орфография автора сохранены – ред.).
Подписчики Ялалова в восторге от ретро-снимка. В комментариях они восхищаются стилем в одежде, прическами запечатленных на фото молодых людей и девушек.