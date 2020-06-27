«Уфимские стиляги»: экс-мэр Уфы Ирек Ялалов показал очередное фото в молодости

В честь Дня молодежи, отмечаемого сегодня по всей стране, бывший мэр Уфы, ныне член Совета Федерации России Ирек Ялалов опубликовал свою фотографию с молодости. На черно-белом снимке 59-летний народный избранник запечатлен в кругу своих друзей. Молодой Ялалов жмурится под солнцем, одной рукой держит гитару, другой показывает два пальца над головой сидящего впереди товарища.

«Когда-то и мы были молодыми!) Фото на Уфимском железнодорожном вокзале. С Днём молодёжи!» подписал экс-мэр столицы Башкирии свое фото (пунктуация и орфография автора сохранены – ред.).