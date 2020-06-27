Власти Башкирии наградили допустившую вспышку коронавируса в РКБ Эльзу Сыртланову

Глава Башкирии Радий Хабиров в день профессионального праздника медработников наградил врачей и других сотрудников башкирской медицины, выделившихся в борьбе с коронавирусом. Среди награжденных оказалась бывший главный врач Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова.

Напомним, с именем Эльзы Сыртлановой связан крупный скандал, негативно прославивший республику на всю страну. В период ее руководства главной республиканской больницей, в медицинском учреждении произошла крупная вспышка коронавируса, больница фактически стала рассадником COVID-19. СМИ сравнивали эту ситуацию с трагедией в кемеровской “Зимней вишне”.

В конце мая Эльза Сыртланова покинула пост главврача РКБ по собственному желанию, ее место занял Шамиль Булатов.

По итогам эпидрасследования Роспотребнадзора в РКБ, стало известно, что возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Составлены два протокола: один - в отношении эпидемиолога РКБ, а второй - в отношении РКБ, как юридического лица.

Медиакорсеть ранее пообщалась с родственниками пациентов, скончавшихся от заражения коронавирусной инфекцией и других осложнений после лечения в Республиканской клинической больнице. Они намерены добиться правды.