МЧС по Башкирии предупреждает об опасной погоде

МЧС по Башкирии разослал жителям республики предупреждение о непогоде. Согласно сообщению, в регионе прогнозируется ветер будет шквалистым, усилится до 17-22 м/с.

На этих выходных, к сожалению, отдохнуть на лоне природы не получится. Согласно прогнозу от регионального управления гидрометеорологии, ближайшие дни установится непогода. Местами на территории республике пройдут ливни с грозами, днем – град.

Особенно стоит быть внимательными водителям: в отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за тумана до 500 м.