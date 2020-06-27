МЧС по Башкирии предупреждает об опасной погоде
Сегодня, 14:56ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Прогноз погоды на текущие выходные не радует.
МЧС по Башкирии разослал жителям республики предупреждение о непогоде. Согласно сообщению, в регионе прогнозируется ветер будет шквалистым, усилится до 17-22 м/с.
На этих выходных, к сожалению, отдохнуть на лоне природы не получится. Согласно прогнозу от регионального управления гидрометеорологии, ближайшие дни установится непогода. Местами на территории республике пройдут ливни с грозами, днем – град.
Особенно стоит быть внимательными водителям: в отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за тумана до 500 м.
Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу без необходимости.
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