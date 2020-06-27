+49 человек: В Башкирии снова растут случаи заражения коронавирусом
За последние сутки коронавирус диагностирован у 49 человек, сообщается в портале Стопкоронавирус.рф.
COVID-19, несмотря на различные прогнозы, не сдает позиций. По свежим данным, опубликованным сегодня, 27 июня, в портале Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в республике еще 49 человек заболели опасной инфекцией. За весь период пандемии, таким образом, в Башкирии 5220 человек заразились этим вирусом.
Известно, что на сегодняшний день коронавирус унес жизни 18 человек. К счастью, по официальным данным, новых случаев смертей за последние сутки в республике нет.
Всего по России зарегистрировано 627 646 случаев инфицирования COVID-19, в том числе, 6 852 случаев за последние сутки.
Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, в республике 858 медиков болеют коронавирусом – это 17% всех заболевших жителей Башкирии. Тем не менее, власти республики вчера решили отметить профессиональный праздник медработников парадом из 500 человек. Об этом подробнее читайте здесь.