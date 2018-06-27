В Сочи засняли на видео медведя на эскалаторе

Хищник попал ночью на какой-то объект, оборудованный эскалатором. Косолапый прогулялся по подъемнику и скрылся из кадра. Об этом 27 июня пишет газета « Известия ».

По словам местных биологов, камера засняла самца медведя, которому три-четыре года. Этого представителя лесной фауны уже не первый раз видят рядом с городом. Обычно он наведывался в огороды местных жителей, а однажды даже залез в курятник.