В Системе «Платон» зарегистрировалось более миллиона фур

«Платон» - это система по взиманию денег с большегрузов за возможность ездить по федеральным дорогам России. Об этом пишет RNS.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих обещал, что в 2018 году деньги, полученные по системе «Платон», направят на ремонт федеральных трасс. Так шоссе Р-243 из Костромы в Пермь будет соответствовать нормативам уже к 2020 году. Ранее эта дорога носила статус трассы регионального значения и лишь на 30% соответствовала необходимым нормативам. Сейчас по ней каждый год ездят сотни тысяч машин, среди которых и большегрузы.

С момента создания системы «Платон» владельцы фур перечислили по ней уже около 50 миллиардов рублей. Эти деньги по уверению властей будут потрачены на ремонт дорог, которые разрушаются от движения по ним грузовых машин.

В Минтрансе отметили, что на деньги с «Платона» будет проведен неотложный ремонт 2 000 километров трасс. Дорожники отремонтируют 24 моста и построят семь новых автомобильных переправ. Оставшиеся средства осядут на счетах дорожного фонда. Якобы власти станут их тратить на цели, которые будут обсуждаться вместе с грузоперевозчиками. Свои предложения владельцы фур могут оставлять на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Между тем, правительство отменило начало запланированной с первого июля 2018 года индексации льготного тарифа по системе «Платон». Чиновники хотят сначала усилить контроль за нарушителями, не платящими за проезд по федеральным дорогам. Индексация может произойти лишь после предоставления результатов борьбы с «нелегальными» грузоперевозчиками.