Уфимец стал первым россиянином, покорившим Белуху на протезе

Группа из четырех человек, в которую вошел ветеран, начала экспедицию из села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 11 июня 2018 года, а 16 июня Рафаэль Исхаков с товарищами покорили высоту 4509 метров. Маршрут к высшей точке Алтайских гор и всей Сибири пролегал через тайгу, озеро Ак-кем, перевал Делоне и горное плато Менсу и был преодолен в сложных погодных условиях.

Белуха – уже вторая взятая вершина Рафаэля Исхакова. В 2016 году ветеран поднялся на Эльбрус, самую высокую гору России и Европы. Кроме того, он взбирался на Иремель, вторую по величине вершину Южного Урала, сплавлялся по горным рекам, участвовал в многодневных лыжных турах.

«Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса. Это очень тяжелый маршрут, который забирает силы еще до того, как подойдешь к самой горе. Когда мы взбирались, каждый из четверых членов группы хоть раз говорил, что, наверное, не сможет продолжать подъем – у одного болела голова, второй просто устал, а третий испугался опасности. Но мы поддерживали друг друга и все-таки дошли», - рассказывает Рафаэль Исхаков.