Участники ВЭФ-2018 поговорят о развитии Дальнего Востока
По словам советника президента России Антона Кобякова, одной из основных тем 4-го Восточного экономического форума (ВЭФ) будет развитие технологического потенциала и модернизация экономики дальневосточного региона.
Сессий ВЭФ-2018 состоятся во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом пишет RNS.
На ВЭФ обсуждаются основные проблемы глобальной экономики, интеграции регионов, промышленности, технологии, мировые вызовы, бросаемые РФ и прочим государствам.
Главной темой IV ВЭФ будет «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Большое число сессий форума посвятят теме развития технологии и их потенциалу. Последние должны помочь в обновлении экономики и инфраструктуры. Решение данных вопросов позволит повысить уровень жизни россиян.
Деловая программа ВЭФ-2018 будет разделена на несколько частей. Первая - «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» затронет вопросы развития Дальнего Востока. Вторую тему «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» посвятят возможности экономического сотрудничества региона с другими государствами.
В ходе беседы на тему «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» стороны затронут вопросы развития экономики региона. Тема «Создание условий для жизни людей» даст возможность поговорить о демографии, медицине, жилищных условиях, науке, образовании, культуре и модернизации городов Дальнего Востока.