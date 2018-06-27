Участники ВЭФ-2018 поговорят о развитии Дальнего Востока

Сессий ВЭФ-2018 состоятся во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом пишет RNS.

На ВЭФ обсуждаются основные проблемы глобальной экономики, интеграции регионов, промышленности, технологии, мировые вызовы, бросаемые РФ и прочим государствам.

Главной темой IV ВЭФ будет «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Большое число сессий форума посвятят теме развития технологии и их потенциалу. Последние должны помочь в обновлении экономики и инфраструктуры. Решение данных вопросов позволит повысить уровень жизни россиян.

Деловая программа ВЭФ-2018 будет разделена на несколько частей. Первая - «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» затронет вопросы развития Дальнего Востока. Вторую тему «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» посвятят возможности экономического сотрудничества региона с другими государствами.