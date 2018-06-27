Песков объяснил отставку Игоря Холманских с должности постпреда президента

Песков заявил, что уход Холманских с занимаемой должности вызван ротацией. Об этом 27 июня пишет газета « Известия ».

Отставка Игоря Холманских с должности постпреда главы государства не связана с качеством его профессиональной деятельности. На освободившийся пост назначен помощник Путина Николай Цуканов. Холманских же имеет шансы стать руководителем совета директоров «Уралвагонзавода».