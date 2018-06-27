Песков объяснил отставку Игоря Холманских с должности постпреда президента
Сегодня, 18:05Общество
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Представитель администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий по вопросу причин снятия Игоря Холманских с поста постпреда президента в Уральском федеральном округе.
Песков заявил, что уход Холманских с занимаемой должности вызван ротацией. Об этом 27 июня пишет газета «Известия».
Отставка Игоря Холманских с должности постпреда главы государства не связана с качеством его профессиональной деятельности. На освободившийся пост назначен помощник Путина Николай Цуканов. Холманских же имеет шансы стать руководителем совета директоров «Уралвагонзавода».
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