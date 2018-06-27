Для решений вопросов в Уфе будут проводиться общественные обсуждения

Решение об этом приняли сегодня, 27 июня, депутаты горсовета Уфы на последнем заседании в подошедшую к концу весеннюю сессию. Общественные обсуждения – это примерно то же самое, что и публичные слушания.

На таких обсуждениях будут обсуждаться вопросы, в частности, межевания территории, землепользования, генплан города, вопросы застройки территорий, использование земельных участков и строений.

Однако в новом формате общественных обсуждений есть свои новеллы: