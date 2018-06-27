Действия судьи Гафурийского района рассмотрят на Совете судей Башкирии

Редакция Медиакорсети получила ответ, подписанный председателем Совета судей Башкирии г-ном Юлдашевым, в котором говорится, что наше обращение на действия судьи Гафурийского межрайонного суда Давлетшиной будет рассмотрено на заседании Совета судей, которое состоится в августе текущего года. О результатах рассмотрения нас обещают проинформировать.

Напомним, что мы обратились в адрес председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко с просьбой дать оценку действиям судьи Давлетшиной. 8 июня этого года судья постановила отказать нашему специальному корреспонденту в присутствии на открытом заседании по уголовному делу в отношении бывшего главы сельсовета Красноусольского района Марса Абельгузину

Мы посчитали этот отказ незаконным и обратились к председателю Верховного суда Башкирии с просьбой дать пояснения по следующим вопросам:

Имела ли право судья удалять с открытого заседания нашего специального корреспондента; Имела ли право судья удалять с открытого заседания гражданина Российской Федерации, находящегося там в статусе слушателя, Допустимо ли нарушение прав одного человека в целях соблюдения прав другого человека; Присутствуют ли в действиях судьи признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса России за препятствование законной профессиональной деятельности журналиста; Какие меры будут приняты в отношении судьи в целях недопущения в дальнейшем подобных нарушений.

Мы следим за развитием событий.