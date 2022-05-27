За минувшие сутки в России зафиксировано еще 4580 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано еще 4580 случаев заболевания COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано еще 4580 случаев заболевания COVID-19
27 мая, 09:31ОбществоФото: pixabay.com
По данным оперативного штаба, за минувшие 24 часа еще 4580-ти гражданам, проживающих на территории России, был поставлен диагноз — COVID-19. Из них 2503 человека были госпитализированы. За день до этого было выявлено 3785 случаев заболевания, госпитализированных — 2466.

Оперативный штаб также сообщает, что за последние сутки от пандемии скончалось 93 пациента, а днем ранее 90, пишет russian.rt.com.

Выздоровевших от инфекции зафиксировано 6705 человек за прошедшие 24 часа, а накануне смогли победить вирус 6352 переболевших.

Калужский врач аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок в своем интервью НСН перечислил возможные последствия от перенесенной короновирусной инфекции. Он призывает не игнорировать постковидный синдром, и незамедлительно обращаться за помощью к врачам. По словам доктора не стоит ждать, пока все пройдет само собой, это может привести к опасным для здоровья и жизни последствиям.

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