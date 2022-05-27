В Башкирии средняя зарплата женщин оказалась на 13 тысяч рублей меньше чем у мужчин

В Башкирии средняя зарплата женщин оказалась на 13 тысяч рублей меньше чем у мужчин
В Башкирии средняя зарплата женщин оказалась на 13 тысяч рублей меньше чем у мужчин
27 мая, 09:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Таковы данные масштабного исследования Башстата, где изучались данные о зарплате работников по профессиям и должностям за октябрь 2021 года.

Башстат опубликовал итоги масштабного исследования, которое проводится дважды в год и охватывает более 394 000 сотрудников 1262 организаций Башкирии. Изучало оно сведения о зарплате работников по профессии и должностям за минувший октябрь.

44 255 рублей составила средняя зарплата участников исследования, которые полностью отработали прошлый октябрь. Причем разница между средней зарплатой мужчин и женщин оказалась весьма ощутимой — около 14 тысяч рублей. Средняя заработная плата мужчин составила 51 636 рублей, в то время как у женщин этот показатель составил 37 897 рублей. Так средняя зарплата женщины составляет 73,4% мужской зарплаты.

Самые высокие зарплаты вполне закономерно оказались в группе «руководители» и составили более 80 тысяч рублей в среднем, средняя заработная плата в группе «неквалифицированные рабочие» составила 23 647 рублей. Также в исследовании аналитики Башстата отследили тенденцию зависимости уровня заработка от уровня образования, так зарплата работников с «вышкой» оказалась в 1,4 раза выше чем у коллег которые имеют только среднее профессиональное образование.

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