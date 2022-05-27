В Башкирии планируют построить ещё семь придорожных комплексов за 1,05 млрд рублей

В Башкирии планируют построить ещё семь придорожных комплексов за 1,05 млрд рублей
В Башкирии планируют построить ещё семь придорожных комплексов за 1,05 млрд рублей
27 мая, 14:08ОбществоАзамат НуховФото: Пресс-служба Минторга РБ
О возведении новых объектов инфраструктуры сообщили в Министерстве торговли республики

В республике планируется стройка семи придорожных комплексов, чья стоимость составит порядка 1,05 миллиарда рублей, при этом в республике появится 169 новых рабочих мест. В свою очередь правительство республики обещает содействие инвесторам в реализации проектов. Об этом сообщили в Министерстве торговли республики.

По данным Министерства, самый крупный проект будет включать в себя пять многотопливных автозаправочных комплексов, которые расположатся на участках трасс Р-240 («Уфа-Оренбург»), М-5 («Урал») и Уфа-Инзер-Белорецк в Куюргазинском, Стерлитамакском, Буздякском и Белорецком районах Башкирии. На реализацию проекта планируется направить порядка одного миллиарда рублей. При этом сообщается, что в республике таким образом появятся 125 новых рабочих мест.

Также 25 миллионов будет выделено инвесторами на реализацию проекта гостиницы «Таналыково» в Баймакском районе, а именно — на автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак. Сообщается. что преокт будет включать в себя такие объекты инфраструктуры, как паркинг, автосервис, продуктовый и строительный магазины, заведения общепита, прачечную и хостел. По завершении строительства в комплексе появятся 24 новых рабочих места.

В 24,4 млн рублей обойдется строительство придорожного комплекса на трассе Уфа–Бирск-Янаул. Планируется создать там общепит, аптечный пункт и продуктовый магазин, особенностью которого станет возможность приобрести в нем фермерскую продукцию. По окончании стройки здесь появятся 20 рабочих мест.

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