Учалинский ГОК построил в детском лагере еще две спортивные площадки

Программа детского отдыха традиционно включает в себя как культурно-массовые мероприятия, так и ежедневные занятия спортом. В этом году возможности для последних станут еще шире — к началу первой смены в лагере откроются новое мини-футбольное поле и площадка «Воркаут».
— Занятие физической культурой, считаю, главным в оздоровлении детей, поэтому мы большое внимание уделяем развитию спортивной базы лагеря. Каждое утро у ребят спортивный час, в течение которого они играют в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, сдают нормативы, — рассказал директор лагеря Ирик Тагиров.
Теперь в лагере уже семь спортивных площадок. Новое мини-футбольное поле построили специально для младших отрядов — поле стандартных размеров для них слишком большое. А на площадке «Воркаут» будут заниматься все. Это целый городок из уличных тренажеров для работы с собственным весом. В комплекс входят рукоходы, скамьи для пресса, гимнастические кольца, перекладины различной высоты, канатные тренажеры для тренировки мышц-стабилизаторов и выполнения подтягиваний. Тренироваться на площадке с безопасным мягким покрытием одновременно смогут 10-15 ребят.
Не остались без внимания и другие спортивные объекты лагеря: на волейбольной площадке полностью заменили оборудование и основание, уложив специальное мягкое покрытие. Футбольное поле выровняли согласно топографической съемке маркшейдеров комбината и засеяли газонной травой.
Помимо этого, в лагере выполнили стандартный комплекс работ по подготовке к открытию сезона. В спальных корпусах проведен косметический ремонт: покрашены пол, стены, потолки, фасады, перила лестничных маршей. Такие же работы завершены и в здании медпункта, столовой, в административном корпусе, общежитиях персонала. Стены в детских душевых облицовали кафельной плиткой. А для водных процедур на открытом воздухе подготовлен и обустроен пляж.
К слову, в этом году детскому оздоровительному лагерю Учалинского ГОКа исполняется 60 лет. В связи с этим событием ребят ожидает погружение во времена пионерских дружин. Отдельной строкой в плане мероприятий значатся экскурсии и походы, которые для отдыхающих будут организованы совместно с туристско-спортивным центром «Горизонт».