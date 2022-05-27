Учалинский ГОК построил в детском лагере еще две спортивные площадки

Теперь в лагере уже семь спортивных площадок. Новое мини-футбольное поле построили специально для младших отрядов — поле стандартных размеров для них слишком большое. А на площадке «Воркаут» будут заниматься все. Это целый городок из уличных тренажеров для работы с собственным весом. В комплекс входят рукоходы, скамьи для пресса, гимнастические кольца, перекладины различной высоты, канатные тренажеры для тренировки мышц-стабилизаторов и выполнения подтягиваний. Тренироваться на площадке с безопасным мягким покрытием одновременно смогут 10-15 ребят.