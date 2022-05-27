Учалинский ГОК построил в детском лагере еще две спортивные площадки

Учалинский ГОК построил в детском лагере еще две спортивные площадки
Учалинский ГОК построил в детском лагере еще две спортивные площадки
27 мая, 16:38ОбществоАндрей КоролевФото: УГОК
Детский оздоровительный лагерь «Калкан» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) готовится принять в новом сезоне более тысячи детей.

Программа детского отдыха традиционно включает в себя как культурно-массовые мероприятия, так и ежедневные занятия спортом. В этом году возможности для последних станут еще шире — к началу первой смены в лагере откроются новое мини-футбольное поле и площадка «Воркаут».

— Занятие физической культурой, считаю, главным в оздоровлении детей, поэтому мы большое внимание уделяем развитию спортивной базы лагеря. Каждое утро у ребят спортивный час, в течение которого они играют в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол, сдают нормативы, — рассказал директор лагеря Ирик Тагиров.

Теперь в лагере уже семь спортивных площадок. Новое мини-футбольное поле построили специально для младших отрядов — поле стандартных размеров для них слишком большое. А на площадке «Воркаут» будут заниматься все. Это целый городок из уличных тренажеров для работы с собственным весом. В комплекс входят рукоходы, скамьи для пресса, гимнастические кольца, перекладины различной высоты, канатные тренажеры для тренировки мышц-стабилизаторов и выполнения подтягиваний. Тренироваться на площадке с безопасным мягким покрытием одновременно смогут 10-15 ребят.

Не остались без внимания и другие спортивные объекты лагеря: на волейбольной площадке полностью заменили оборудование и основание, уложив специальное мягкое покрытие. Футбольное поле выровняли согласно топографической съемке маркшейдеров комбината и засеяли газонной травой.

Помимо этого, в лагере выполнили стандартный комплекс работ по подготовке к открытию сезона. В спальных корпусах проведен косметический ремонт: покрашены пол, стены, потолки, фасады, перила лестничных маршей. Такие же работы завершены и в здании медпункта, столовой, в административном корпусе, общежитиях персонала. Стены в детских душевых облицовали кафельной плиткой. А для водных процедур на открытом воздухе подготовлен и обустроен пляж.

К слову, в этом году детскому оздоровительному лагерю Учалинского ГОКа исполняется 60 лет. В связи с этим событием ребят ожидает погружение во времена пионерских дружин. Отдельной строкой в плане мероприятий значатся экскурсии и походы, которые для отдыхающих будут организованы совместно с туристско-спортивным центром «Горизонт».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы