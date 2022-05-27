Россия остается крупнейшим экспортером пшеницы в мире

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи напомнил своим иностранным коллегам, что Россия остается номером один в мире по экспорту пшеницы.

Об сообщает РТ. Это большое достижение отечественного агросектора, учитывая, что в недавнем прошлом государство само вынуждено было закупать зерно. А теперь Россия не просто продает его, она стала лидером в этом сегменте. Вторым по величине производителем и экспортером пшеницы считалась Индия. Но 14 мая государство запретило частным компаниям вывозить зерно из страны. Кристалина Георгиева — глава МВФ — несколько ранее обратилась к правительству Индии с призывом пересмотреть это решение. На форуме в Давосе индийский министр Пиюш Гоял прокомментировал позицию Дели. Он пояснил, что в Индии готовы сотрудничать с другими странами, но только в формате «от правительства правительству». Что касается запрета на экспорт пшеницы для частных компаний, он останется в силе.

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