Почему дворы больше никогда не будут прежними?

Сегодня покупатели недвижимости все чаще задумываются о том, где они смогут отдыхать вне квартиры, но при этом не покидая района проживания.

Детские площадки, спортивные зоны и велодорожки, зеленый двор, наличие парковок, безопасность территории — все это уже не приятное дополнение, а обязательные атрибуты. Ведь они становятся одними из важнейших факторов, которые люди оценивают при выборе новостроек. Поэтому застройщики придают всё большее значение благоустройству внутренней и прилегающей территории жилых комплексов. — Мы стремимся так проектировать свои проекты, чтобы территория комфорта жильцов не была ограничена пределами их квартир, а простиралась далеко за их пределы. Поэтому в наших жилых комплексах двор не только призван стать продолжением уютной домашней среды, но и быть мультифункциональным пространством, где каждый житель вне зависимости от возраста и темперамента сможет найти занятие по душе и с удовольствием проводить свой досуг. Например, в ЖК «Новатор» мы планируем реализовать авторский проект благоустройства Sport& Play. Его концепция подразумевает целую философию основанную на внимательном отношении человека к своему здоровью и строится на возможности организации активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе, не покидая безопасную территорию двора. — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест». Для приверженцев активного образа жизни будет организована футбольная площадка и многофункциональная дорожка с прорезиненным покрытием, по которой удобно бегать, кататься на самокатах, роликах и велосипедах. Также на территории жилого комплекса будут установлены теннисные столы, оборудованы зоны для паркура и WorkOut с уличными тренажерами, где жильцы «Новатора» смогут заниматься в любое комфортное для них время. Для подростков запроектирована эпатажная зона с ярким покрытием, необычными неоновыми качелями, камнями и обширной зоной для отдыха в виде амфитеатра. В центре которой запланирован подиум для проведения мероприятий. А любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны, рассчитанные на детей разных возрастов: от малышей до подростков. Здесь ваше чадо забудет про гаджеты и сможет целый день не просто играть, а развивать необходимые в жизни навыки, находя для себя всё новые и новые занятия, ни разу не повторившись. И пока детвора играет в зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных лавочках наслаждаясь обилием зелени, ведь на территории предусмотрены участки травяных садов в лучших традициях парков Новой Голландии и Санкт-Петербурга. Важно, что при проектировании территории учтены функциональность и уровень шума каждой из зон, и площадки распределены так, чтобы жильцы не мешали друг другу. Поэтому любителям спокойного отдыха тоже найдётся место. Двор «Новатора» обязательно станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни. Это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни, безопасности и здоровья. Купить квартиру в жилом комплексе «Новатор» можно в ипотеку от 1,99% годовых, в рассрочку до 6 месяцев или с использованием материнского капитала. Узнать подробности о жилом комплексе «Новатор» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50 лет Октября, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева). Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.

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