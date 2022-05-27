Обзор флагманского процессора Intel Core i9-10980HK

Intel Core i9-10980HK является флагманским мобильным процессором в серии Intel 10-й генерации на базе Comet Lake (14-нм технологический процесс), который предлагает исключительную мощь и многозадачность. Его можно встретить на топовых лэптопах и игровых ПК в премиальном ценовом сегменте.

Новое поколение ЦПУ обладает 8-ядерной архитектурой с 16-потоками и низким TPD (45 Вт). Также доступно 16 Мб кэш-памяти третьего уровня и совместимость с модулями ОЗУ DDR4-2933. Максимальные пропускные показатели памяти равны 45,8, а число поддерживаемых каналов составляет 2. ЦП разблокирован для оверклокинга, поэтому в вашем распоряжении гибкая настройка таблицы множителей и других значений, если это предусмотрено производителем компьютерной техники. В качестве интегрированного графического ядра используется UHD Intel с базовой частотой 350 МГц. Рабочая тактовая частота составляет 2,4 ГГц, а максимальное ускорение в Turbo Boost достигает 5,3 ГГц с Thermal Velocity Boost. Простыми словами, ЦП может работать при температуре до 65°С для достижения заданной частоты. В рейтинге PassMark CPU Intel Core i9-10980HK набрал 17 821 баллов (результаты взяты из сайта https://rankquality.com/intel-core-i9-10980hk/). В многопоточном тесте Geekbench 5 (Multi-Core) модификация взяла 7136,64 баллов, а в однопоточном 1189,44 баллов. Также процессор был протестирован в 3DMark06, где ему удалось собрать 14261 баллов и 1835 Cinebench R15. Intel Core i9-10980HK поддерживает прогрессивные технологии виртуализации, которые существенно повышают скорость работы виртуальных машин. В их числе: AMD-V, VT-d, +VT-x+ EPT. Что касается графических возможностей процессора Intel Core i9-10980HK, то они представлены поддержкой одновременной трансляции картинки на 3 монитора, интерфейсами DVI, DisplayPort, HDMI и eDP. Возможностей встроенного видеоядра вполне достаточно для воспроизведения видео в 4К-разрешении в формате 4096×2304 пикселей при частоте 30 Гц по каналу HDMI 1.4. При использовании eDP частота обновления возрастает до 60 Гц при идентичном разрешении. Также процессор поддерживает DirectX 12 версии и OpenGL 4.5. Для подключения периферии используется PCI Express 3.0 с 16 отдельными линиями. С помощью интерфейса можно подключать современные видеокарты и твердотельные накопители, получая безупречную скорость передачи данных и стабильность работы. Intel Core i9-10980HK — надежный и функциональный процессор, обеспечивающий исключительную мощь и надежность с поддержкой самых последних технологий и алгоритмов обработки информации. Данный мобильный чип нашел применение в разных отраслях, начиная компьютерными играми, и заканчивая сложным моделированием графики.

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