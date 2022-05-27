Новый министр, поборы в уфимских школах и насилие над хоккеистом

Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин. По специальности Рахматуллин врач-невролог, а до 18 больницы он возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ.
Хабиров поручил отменить все большие сабантуи на территории возле шихана Торатау, во время которых вытаптывается все на самой горе и вокруг. Об этому главу Башкирии попросили местные жители. Хабиров отметил, что не для этого место формируется и развивается.
Родители уфимских школьников сообщают о поборах в школах. Так, один из родителей школьника зафиксировал в чате обращение завуча, в котором представитель школы принуждает родителей оплачивать дополнительные занятия для младших школьников в обязательном порядке.
После чего многие пользователи соцсетей отреагировали на инцидент с поборами. Отметим, что мнения жителей республики разделилось: кто-то был солидарен с тем, что поборы даже на дополнительные занятия — это не дело, а у кого-то диаметрально противоположная точка зрения.
Смерть 12-летнего мальчика Серафимовском интернате в Башкирии проверит федеральный СК. Трагедия случилась еще в конце января 2022 года, но говорить о ней начали лишь недавно, в отсутствии криминала засомневался глава следкома России Бастрыкин.
Трое погибших были обнаружены на территории строящегося дома по улице Гази Загитова. По данному факту СК Башкирии начал проверку и возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позже выяснились обстоятельства их гибели.
Курултай рассмотрит законопроект, меняющий порядок проведения референдумов в Башкирии. Если его примут, то референдумы можно будет проводить по три дня, а голосовать разрешат по месту пребывания, сообщила пресс-служба парламента Башкирии.
Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности. Информация о некоем собрании с потребителями, на котором будет сделано заявление о возврате средств с жителей, появилась в соцсетях. Ранее заявление о доначислении сделали в БашРТС. Причины, по которым МУП УИС хочет получить деньги от населения сообщил директор МУП УИС.
Однако, по словам эксперта по ЖКХ Вадима Белякова, ответственность несет тот, кто начисляет платежи. И в данной ситуации необходимо изучить квитанции, и если жители оплатили тепло в соответствии с ними, то ответственность все же несет тот, кто начисляет суммы.
Мочились на лицо: хоккеистов из Башкирии подозревают в надругательстве над игроком. Подростки якобы надругались над членом команды, отказавшимся от сексуальных игр во время турнира. Позже мама мальчика, которого называют зачинщиком конфликта заявила, что никакого предполагаемого надругательства не было.
Башкирия стала лидером Приволжья по числу детских суицидов. По итогам 2021 года в Башкирии было зарегистрировано 27 самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом в ходе заседания Курултая республики сообщила омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина.