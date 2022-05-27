Мочились на лицо: хоккеистов из Башкирии подозревают в надругательстве над игроком

Подростки якобы надругались над членом команды, отказавшимся от сексуальных игр во время турнира, рассказала юрист, учредитель компании «Гордон и Сыновья» и «Федерации правовой защиты спорта» Екатерина Гордон.

Инцидент произошел еще в начале апреля, однако огласку «страшная история насилия» получила только сейчас, сообщила Гордон. Родители пострадавшего ребенка обратились за помощью к правозащитникам, поскольку руководство хоккейного клуба, по данным юриста, «продолжает бездействовать и отмалчиваться». Окунали в унитаз, мочились на лицо Все произошло в Туймазах во время чемпионата по хоккею среди 12-летних юношей, который проходил с 30 марта по 3 апреля («Торос», к слову, стал победителем этого турнира). Воспитанники нефтекамского клуба в период проведения матчей жили в гостинице «Башкортостан». По словам юриста Гордон, юные спортсмены сначала играли в номере в игру «Летела ворона», а затем один из подростков якобы предложил сверстникам сексуальные игры. Когда один из мальчишек отказался в этом участвовать и ушел, партнеры по команде якобы вернули его силой. Далее, со слов Гордон, над ребенком начали издеваться. «В номере последовали насильственные извращенные действия в отношении подростка. В силу того, что К. не подчинялся, его избивали и надругались»,Екатерина Гордон. По ее данным, 10-летнего спортсмена не оставили в покое и в дальнейшем: в оставшиеся дни турнира его якобы окунали головой в унитаз, зачинщик расправы также якобы заставлял других подростков мочиться на лицо своей жертвы. Все это якобы продолжилось и после возвращения команды в Нефтекамск. Мальчику, со слов юриста, якобы присылали »sms-сообщения извращенного смысла», распускали о нем компрометирующую информацию по городу и в школе. Сейчас пострадавший от насилия и травли ребенок находится под защитой юристов. Они подали заявление в следственное управление СКР по Башкирии с требованием провести проверку по данному инциденту. Правозащитники задаются вопросом, почему руководители спортшколы не были осведомлены о нездоровой ситуации, сложившейся в команде, и не приняли необходимые меры. «Мы надеемся, что руководство команды ХК „Торос“ примет жесткие меры по отношению к юным извращенцам. Просто скрыть эту ситуацию у вас не получится», — говорится в сообщении Екатерины Гордон. Пострадавший ребенок, по ее данным, больше не ходит на тренировки, а подозреваемые в насилии подростки продолжают заниматься в спортшколе. В ХК «Торос» комментировать ситуацию отказались. «На данный момент мы никаких комментариев по этому поводу не даем, спасибо за звонок, до свиданья», — сказал представитель пресс-службы хоккейного клуба. В СКР по Башкирии пока не подтверждают, что в ведомство поступило заявление о насилии над ребенком.

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