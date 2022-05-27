ХК «Торос» прокомментировал сообщения о насилии над юным хоккеистом в Туймазах

В хоккейном клубе заявили, что сразу после обращения родителей пострадавшего ребенка было начато служебное расследование, а также были приняты меры в отношении тренера и воспитанников команды.

ХК «Торос» прокомментировал инцидент с насилием, который якобы произошел еще в начале апреля на турнире в Туймазах. Как сообщала юристка Екатерина Гордон, подростки якобы надругались над членом команды, отказавшимся от «сексуальных игр». Так, в нефтекамском клубе «Торос» заявили, что сразу после обращения родителей пострадавшего мальчика была организована служебное расследование. В результате чего тренер команды был отстранен от работы, а трое воспитанников сначала были отстранены, а после проведения тренерского совета спортшколы — отчислены. — Клуб, безусловно, осуждает противоправные действия в любой форме в отношении воспитанников и пресекает подобные случаи, сообщили в ХК «Торос» Кроме того было отмечено, что хоккейный клуб находится «в полном взаимодействии с правоохранительными органами». Напомним, что проверку в отношении ХК «Торос» начала проводить и прокуратура Башкирии. В частности, надзорное ведомство оценит как тренеры спортшколы исполняли обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Также проверку проводит и следственный комитет. Тем временем, мать одного из мальчиков, которого называют «зачинщиком» заявила, что дети ни в чем не виноваты.

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